لأول مرة في مصر.. مأذونة تقوم بعقد قران مأذونة أخرى.. شاهد

قالت أمل سليمان، أول مأذونة في مصر، إن المجتمع المصري يجهل وظيفة المأذون من حيث الأنثى، ولهذا واجهت الكثير من العقات منذ بداية تفكيرها في الأمر، متابعة: قرار محكمة العدل كان كافي وهو يشير إلى أن عقد القران لا يعتمد على رجل أو أنثى.
وتابعت خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، : مواجهة المجتمع بفكرة عمل المرأة كـ مأذونة هو الأصعب، واستطردت: بيتم عمل تحاليل للزوج والزوجة قبل عقد القران، تفيد بأن الزواج لائق طبيا.
وفيما يخص عقود الزواج، أوضحت أنه كان يحدث تلاعب من قبل بعد المأذونين في العقود، ولكن منذ عام 2018 قامت الدولة بوضع علامة مائية لمنع التزوير.
وأكملت: اقوم بعقد قران للعديد من الأشخاص باختلاف المهن، ولكن أول مرة أقوم بعقد قران مأذونة أخرى.
وتابعت خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، : مواجهة المجتمع بفكرة عمل المرأة كـ مأذونة هو الأصعب، واستطردت: بيتم عمل تحاليل للزوج والزوجة قبل عقد القران، تفيد بأن الزواج لائق طبيا.
وفيما يخص عقود الزواج، أوضحت أنه كان يحدث تلاعب من قبل بعد المأذونين في العقود، ولكن منذ عام 2018 قامت الدولة بوضع علامة مائية لمنع التزوير.
وأكملت: اقوم بعقد قران للعديد من الأشخاص باختلاف المهن، ولكن أول مرة أقوم بعقد قران مأذونة أخرى.