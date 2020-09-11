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أخبار العالم

تفاصيل انفجار مدينة الزرقاء بالأردن.. فيديو وصور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:41 ص
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام محلية أردنية، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن الانفجار الذي شهدته مدينة الزرقاء بالأردن، ناتج عن انفجار هائل في مستودع للذخيرة في منطقة الغباوي.

من جانب آخر، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها إن أسباب الانفجار غير معلومة حتى الآن.

وأضافت المصادر: "هناك انفجارات في معسكرات المدفعية التابعة للجيش الأردني في محافظة الزرقاء". 
 
تفاصيل انفجار مدينة الزرقاء بالأردن.. فيديو وصور
تفاصيل انفجار مدينة الزرقاء بالأردن.. فيديو وصور
تفاصيل انفجار مدينة الزرقاء بالأردن.. فيديو وصور
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