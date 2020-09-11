تفاصيل انفجار مدينة الزرقاء بالأردن.. فيديو وصور

قالت وسائل إعلام محلية أردنية، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن الانفجار الذي شهدته مدينة الزرقاء بالأردن، ناتج عن انفجار هائل في مستودع للذخيرة في منطقة الغباوي.





من جانب آخر، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها إن أسباب الانفجار غير معلومة حتى الآن.





وأضافت المصادر: "هناك انفجارات في معسكرات المدفعية التابعة للجيش الأردني في محافظة الزرقاء".

الزرقاء حالا ، الله يستر 💔 pic.twitter.com/AVEHkZe2SF — OMAR ✨ (@o_aledaili) September 10, 2020