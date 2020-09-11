مؤشر سلبي .. قائمة البلاد التي تعود لفرض الحظر تتزايد

عادت البرتغال مرة آخرى إلى فرض الحظر على المواطنين و منعهم من الخروج إلا للضرورة بعد أن كانت تمهد الحياة للعودة إلى طبيعتها و لكن اعداد المصابين بفيروس كورونا تزايدت في الفترة الأخيرة .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن البرتغال لاحظت ارتفاع أعداد الإصابات في الأسابم القليلة الماضية بعد أن قررت فت المجال للمواطنين للخروج بعد أشهر من الغغلاق .





تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا مما دفع الحكومة إلى غلق مجال الطيران و فرض الحجر الصحي على العائدين من الخارج و التشديد على إتباع الإجراءات الإحترازية .





قال عالم فيروسات أن الفيروس أصبح بنتشر بسرعة أكبر من السابق و على نطاق أوسع فعلينا جميعا توخي الحذر فما حدث في البرتغال مؤشرا سلبيا ، " حسب ما ذكرت الصحيفة ".