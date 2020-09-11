أحمد سامي: لست راضيا عن أداء سموحة أمام الزمالك.. وحسام حسن يستحق المنتخب

قال أحمد سامي المدير الفني لسموحة إن هناك الكثير من الأشياء التي لم يكن راضيا عنها في لقاء فريقه ضد الزمالك ولكنه أبدى سعادته بالتعادل.
واقتنص سموحة تعادلا مثيرا من الزمالك بعدما تعادل معه إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهم في ملعب برج العرب اليوم الخميس في الجولة 26 من الدوري.
وقال أحمد سامي لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "في الشوط الأول كان هناك أخطاء كثيرة وتمريرات مقطوعة وقلة في الفرص".
وأكمل "في الشوط الثاني لعبت بارتكاز وحيد في وسط الملعب وخاطرت ونجحنا في إدراك التعادل ونريد البناء للموسم المقبل والموسم الحالي أن ننهيه في أفضل مركز ممكن".
وبسؤاله عن حسام حسن الذي سجل هدفين لفريقه قال: "أعرفه جيدا منذ أن كان ناشئا في طلائع الجيش هو لاعب مميز ويستحق الانضمام لمنتخب مصر".
وأتم "أنا سعيد بالتعادل مع الزمالك في النهاية وأشكر حمادة صدقي مدرب الفريق السابق على الجهد الذي بذله قبل رحيله".