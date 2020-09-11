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أخبار العالم

المجلس المصري للشئون الخارجية يعلن تضامنه مع السودان

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:11 ص
فيضانات السودان
فيضانات السودان
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ميس رضا
يعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن تضامنه الكامل مع حكومتي وشعبي السودان وجنوب السودان، إزاء الاضرار والمعاناة التي تعرض لها الشعبان الشقيقان نتيجة الأمطار والسيول التي اجتاحت البلدين منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، والتي أدت إلى معاناة انسانية وخسائر في الأرواح ونزوح ما يزيد على نصف مليون من السكان وتدمير الممتلكات وهدم للمنازل ونفوق الآلاف من الماشية وتدمير للزراعة والبنية الأساسية، الأمر الذي استوجبه تضامن مصر حكومة وشبعًا مع البلدين الشقيقين وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة اللازمة للتخفيف عن المتضررين.  

كما أعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن مساندته الكاملة للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية بإرسال شحنات من المساعدات الإنسانية لمساندة شعبي السودان وجنوب السودان للتخفيف من معاناتهما ويؤازر تلك الجهود على كافة المستويات الاجتماعية والإنسانية. 
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