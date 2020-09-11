بالرغم من مخاطره .. فوائد لا تتوقعها للمخلل

للمخللات الكثير من الفوائد الصحية ، طالما يتم تحضيرها في المنزل. كان المخلل ، المصنوع من مكونات طبيعية ، مصدرًا رائعًا لفيتامين K و A وبكتيريا بروبيوتيك ، كما ذكر خبير التغذية الشهير روجوتا ديويكار سابقًا.







* الزيت في المخلل ليس مفيدا لصحة القلب: أشار الخبير الغذائي إلى أن "استهلاك الدهون أو الزيت لا يسبب مشاكل في القلب ، إنه عادات". أوصت باستخدام زيت كاشيه غاني كا مع الفول السوداني أو الخردل أو زيت السمسم.

* المخلل غير صحي: المخلل غني بالفيتامينات والمعادن والبكتيريا النافعة. اقترح ديويكار تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من المخلل كل يوم لتقليل الانتفاخ وفقر الدم ونقص فيتامين (د) و (ب 12). كما أنه يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي (IBS) ، والتي تشمل أعراضها آلام البطن والإسهال والإمساك .



