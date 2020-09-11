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بالرغم من مخاطره .. فوائد لا تتوقعها للمخلل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
للمخللات الكثير من الفوائد الصحية ، طالما يتم تحضيرها في المنزل. كان المخلل ، المصنوع من مكونات طبيعية ، مصدرًا رائعًا لفيتامين K و A وبكتيريا بروبيوتيك ، كما ذكر خبير التغذية الشهير روجوتا ديويكار سابقًا.

انتقل ديويكار مؤخرًا إلى Instagram لكسر الأساطير أو المخاوف من أن المخللات محلية الصنع غير صحية لأنها تحتوي على الكثير من الزيت والملح. 


* الملح في المخلل سيؤدي إلى مشاكل في ضغط الدم: أنه بدلًا من الملح ، فإن نمط الحياة غير الصحي بشكل عام يسبب مشاكل صحية. "إنها عادات مثل قلة التمرين وسوء نظافة الأطعمة المعبأة والمعالجة التي تسبب ذلك."

 بدلًا من ملح الطعام ، أوصى ديويكار باستخدام الجادا أو كالا ناماك (الملح الأسود) أو الملح الصخري (ملح الهيمالايا) ، وفقًا لتراث الطعام.


* الزيت في المخلل ليس مفيدا لصحة القلب: أشار الخبير الغذائي إلى أن "استهلاك الدهون أو الزيت لا يسبب مشاكل في القلب ، إنه عادات". أوصت باستخدام زيت كاشيه غاني كا مع الفول السوداني أو الخردل أو زيت السمسم.

* المخلل غير صحي: المخلل غني بالفيتامينات والمعادن والبكتيريا النافعة. اقترح ديويكار تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من المخلل كل يوم لتقليل الانتفاخ وفقر الدم ونقص فيتامين (د) و (ب 12). كما أنه يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي (IBS) ، والتي تشمل أعراضها آلام البطن والإسهال والإمساك .

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