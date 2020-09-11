AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أصغر مأذونة في مصر تتحدث عن مشوارها وتعاملها في المهنة..فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
وفاء قطب أصغر مأذونة
وفاء قطب أصغر مأذونة في مصر
Advertisements
اسراء صبري
قالت وفاء قطب أصغر مأذونة في مصر، إنها تقطن بمحافظة الإسماعيلية، وبالرغم من ذلك فإنها تعاملت مع مواطنين من كل الجمهورية  ومن محافظات القاهرة والسويس والشرقية وبورسعيد، وهذا يدل على مدى ثقة الناس بها.

وروت "قطب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، :" أنها كانت في كتب كتاب في عام 2017، وأصرت الفتاة الحاضرة على أن يتم عقد قرانها على أيدي، بالرغم من صغر سنها في هذا الوقت إلا أن ذلك حدث وبالفعل جاءتني هذا العام رفقة أهلها ومعها خطيبها، لكي أكتب كتابها".

وأضافت هناك العديد من المأذونات ولكن ما يميزها عن غيرها أنها تتعامل مع مهنتها بحب، وهو ما يجعل المواطنين يتمسكون بالتعامل معها بقبول.

وفيما يخص التلامس عند عقد القران، أوضحت أن الزواج يكون بالقبول وليس بالتلامس بين المأذون والمتزوجين على عكس ما يحدث في بعض الأفلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات الشيوخ 2020.. إقبال كبير من السيدات على لجان إمبابة.. شاهد

في لفتة إنسانية.. محافظة القاهرة تنقل مسنة لمقر لجنتها الانتخابية

شاهد.. أول مأذونة في مصر تعقد قران زميلة المهنة بعد 9 سنوات صداقة

ترشيحاتنا

مجرد صورة وضعفاء.. مختار نوح يكشف المرشد الحقيقي للإخوان منذ 1995.. فيديو

الست هانم المصرية.. مها أحمد تشيد بسيدة القطار

بسبب تشخيص طبي خاطئ .. فتاة تكتشف أنها مصابة بسرطان الجلد قبل زفافها بشهر

ترتيب جدول الدوري المصري.. الأهلي يغرد فى الصدارة والزمالك وصيفا والمقاولون ثالثا

تركي آل الشيخ يتغزل فى الأهلى بسبب مؤمن زكريا

رسالة قاسية من صلاح عبد الله لـ لاعبى الزمالك بعد التعادل مع سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها