أصغر مأذونة في مصر تتحدث عن مشوارها وتعاملها في المهنة..فيديو

قالت وفاء قطب أصغر مأذونة في مصر ، إنها تقطن بمحافظة الإسماعيلية، وبالرغم من ذلك فإنها تعاملت مع مواطنين من كل الجمهورية ومن محافظات القاهرة والسويس والشرقية وبورسعيد، وهذا يدل على مدى ثقة الناس بها.





وروت "قطب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، :" أنها كانت في كتب كتاب في عام 2017، وأصرت الفتاة الحاضرة على أن يتم عقد قرانها على أيدي، بالرغم من صغر سنها في هذا الوقت إلا أن ذلك حدث وبالفعل جاءتني هذا العام رفقة أهلها ومعها خطيبها، لكي أكتب كتابها".



