يتقن 9 لغات.. حكاية بائع الإكسسوارات الذي تحول إلى مرشد سياحي.. فيديو

روى محمد زهران، بائع القلادات والاكسسوار المصري القديم، تفاصيل اتقانه 9 لغات، متابعا: "أول يوم نزلت اشتغل فيه في ناس جت تشتري مني حاجات ومكنتش عارف اتكلم..اتعاملت معاهم زي فاقد النطق بالإشارة فقط".
وتابع خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، :" بعد هذا الموقف قررت أن اتعلم اللغة الإنجليزية، معقبا: كنت كل يوم بحفظ جملة خاصة بمجال شغلي.
واسترسل: لم أتوقف عند اللغة الإنجليزية فقط، بل تعلمت باقي اللغات حتى اتقنتهم، مشددا على أنه تعلم 9 لغات بمجهود شخصي.
وأكمل: "كنت بحب اسمع تاريخ بلدي وكنت بسيب شغلي واروح أقف مع أي وفد من طلبة الآثار عشان اتعلم..ومع الوقت قدمت تعليم مفتوح واجتزت الامتحان وأصبحت مرشد سياحي معتمد".
وتابع خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، :" بعد هذا الموقف قررت أن اتعلم اللغة الإنجليزية، معقبا: كنت كل يوم بحفظ جملة خاصة بمجال شغلي.
واسترسل: لم أتوقف عند اللغة الإنجليزية فقط، بل تعلمت باقي اللغات حتى اتقنتهم، مشددا على أنه تعلم 9 لغات بمجهود شخصي.
وأكمل: "كنت بحب اسمع تاريخ بلدي وكنت بسيب شغلي واروح أقف مع أي وفد من طلبة الآثار عشان اتعلم..ومع الوقت قدمت تعليم مفتوح واجتزت الامتحان وأصبحت مرشد سياحي معتمد".