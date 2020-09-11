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يتقن 9 لغات.. حكاية بائع الإكسسوارات الذي تحول إلى مرشد سياحي.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
محمد زهران، بائع
محمد زهران، بائع القلادات والاكسسوار المصري القديم
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اسراء صبري
روى محمد زهران، بائع القلادات والاكسسوار المصري القديم، تفاصيل اتقانه 9 لغات، متابعا: "أول يوم نزلت اشتغل فيه في ناس جت تشتري مني حاجات ومكنتش عارف اتكلم..اتعاملت معاهم زي فاقد النطق بالإشارة فقط".

وتابع خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، :" بعد هذا الموقف قررت أن اتعلم اللغة الإنجليزية، معقبا: كنت كل يوم بحفظ جملة خاصة بمجال شغلي.

واسترسل: لم أتوقف عند اللغة الإنجليزية فقط، بل تعلمت باقي اللغات حتى اتقنتهم، مشددا على أنه تعلم 9 لغات بمجهود شخصي.

وأكمل: "كنت بحب اسمع تاريخ بلدي وكنت بسيب شغلي واروح أقف مع أي وفد من طلبة الآثار عشان اتعلم..ومع الوقت قدمت تعليم مفتوح واجتزت الامتحان وأصبحت مرشد سياحي معتمد".
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