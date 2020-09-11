كريم محمود عبد العزيز يهنئ رامى رضوان بعيد ميلاده

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على تهنئة صديقه الإعلامي رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده.





ونشر كريم محمود عبد العزيز عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له مع رامي رضوان، وعلق عليها كاتبًا: "كل سنه و انت طيب يا روميو".





يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى" المقرر عرضه قريبا بدور العرض.





فيلم موسى من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.



