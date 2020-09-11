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أخبار العالم

ترامب: لن نؤجل موعد حظر تيك توك في أمريكا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الموعد النهائي المحدد لشركة "بيت دانس" الصينية لبيع أصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، ثابت ولن يتغير.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "إما سيغلق أو سيبيعونه، لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لتيك توك".

وكانت شركة "بيت دانس" المالكة للتطبيق  تتطلع إلى اختيار مشتر حتى تتمكن من إبرام صفقة بحلول منتصف سبتمبر والامتثال لأمر ترامب بتصفية أصول "تيك توك".

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من إمكانية نقل المعلومات المتعلقة بمن يستخدمون المنصة إلى بكين، فيما أكد المشرفون على التطبيق، أنهم "لا يمتثلون لأي طلب لمشاركة بيانات المستخدم مع السلطات الصينية".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق من الشهر الحالي، أن "المشترين المحتملين للتطبيق ناقشوا أربع طرق لهيكلة الاستحواذ على "تيك توك" من الشركة الأم، تشمل شراء عمليات التطبيق في الولايات المتحدة بدون برامج رئيسية".

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