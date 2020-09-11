اللي هيحضر يدفع .. عروس تفرض على وصيفات الشرف المشاركة في تكاليف الزفاف





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن فتاة طلبت من صديقاتها و الأشخاص الذين دعتهم لحفل زفافها أن يشاركوا بمبلغ معين في تكاليف الزفاف لأنها في ضائقة مالية .





قررت العروس أن تدفع كل صديقة من صديقاتها 400 جنيه استرليني ، ذلك المبلغ الذي رأت أنه مناسب للغاية و يمكن أن يحل أزمة الحاجة ال في الزفاف .





قالت إحدى السيدات أنها معترضة على ذلك الشرط الغريب الذي وضعته العروس و وصفته بـ" المريب" ، لأنها تحضر أفراح كثير من الفتيات و لم تتجرأ إحداهن على طلب كهذا .





وضعت عروس شرطا غريبا لحضور حفل زفافها مما تسبب حيرة بين الأشخاص التي عزمتهم و تساءلت إحداهن على مواقع التواصل الإجتماعي " هل من الطبيعي ا، أذهب إلى الزفاف و أشارك في التكاليف؟ " .