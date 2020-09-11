AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اللي هيحضر يدفع .. عروس تفرض على وصيفات الشرف المشاركة في تكاليف الزفاف

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
وضعت عروس شرطا غريبا لحضور حفل زفافها مما تسبب حيرة بين الأشخاص التي عزمتهم و تساءلت إحداهن على مواقع التواصل الإجتماعي " هل من الطبيعي ا، أذهب إلى الزفاف و أشارك في التكاليف؟ " . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن فتاة طلبت من صديقاتها و الأشخاص الذين دعتهم لحفل زفافها أن يشاركوا بمبلغ معين في تكاليف الزفاف لأنها في ضائقة مالية . 

قررت العروس أن تدفع كل صديقة من صديقاتها 400 جنيه استرليني ، ذلك المبلغ الذي رأت أنه مناسب للغاية و يمكن أن يحل أزمة الحاجة ال في الزفاف . 

قالت إحدى السيدات أنها معترضة على ذلك الشرط الغريب الذي وضعته العروس و وصفته بـ" المريب" ، لأنها تحضر أفراح كثير من الفتيات و لم تتجرأ إحداهن على طلب كهذا . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صور شبه عارية السبب..عروس تطرد صديقتها المقربة من حفل زفافها

وجدت أنها أجمل منها فأفسدت مظهرها.. عروس قامت بموقف سخيف لإحدى صديقاتها بعد استلام صور الزفاف

لحضور حفل الزفاف .. عروس تفرض على المعازيم طلبا عجيبا

سرقت فرحتها .. عروس تنهار في حفل بسبب صديقتها المقربة .. صور

تهديد ووعيد.. صديقة عريس تهين عروسته بسبب حفل الزفاف

رخيص.. عروس تتعرض لموجة سخرية من صديقاتها بسبب فستان زفافها

ترشيحاتنا

عمر السومة يحسم مستقبله مع أهلي جدة

بكاء سيدة القطر على الهواء بعد حديث زوجها عنها.. شاهد

تفاصيل انفجار مدينة الزرقاء بالأردن.. فيديو وصور

جمهور عمرو دياب يشن هجوما على عمرو مصطفى .. اعرف الحكاية

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي مساء اليوم في الدوري المصري

مريض يتخلص من حياته أثناء خضوعه للحجر الصحي خوفًا على عائلته من كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها