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رياضة

آخر أكتوبر المقبل.. شوبير يكشف عن تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية لـ أمريكا.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل الرحلة العلاجية لـ مؤمن زكريا نجم فريق الاهلي خلال الفترة المقبلة .

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مؤمن زكريا سيسافر نهاية شهر اكتوبر المقبل لـ امريكا لمواصلة علاجه هناك.

وأضاف شوبير أن مؤمن زكريا سبق و سافر لـ امريكا وكان من المفترض ان يسافر مره اخرى ولكن ظروف فيروس كورونا اخرت الامر ولكنه سيواصل العلاج مره اخرى.

وأكمل أن تركي الـ شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية متكفل بـ علاج نجم الاهلي حتي الان قائلا " يجب أن نعطي كل ذي حق حقه ".
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