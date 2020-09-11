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أخبار العالم

الجيش السوري: إسقاط صواريخ معادية فوق شرق حلب.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السورية بأن دفاعات الجيش العربي السوري، تصدت، مساء أمس، لصواريخ معادية،  استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش، في محيط مدينة "السفيرة" شرقي محافظة حلب‎. 

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن مصادر عسكرية قولها: "طائرات التي يرجح أنها إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق منطقة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي عند المثلث السوري العراقي الأردني".

وأضافت المصادر: "الصواريخ حاولت استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في محيط مدينة السفيرة شرقي حلب".

وتابع: " أحد الصواريخ تمكن من الوصول إلى أحد مخابر مركز البحوث العلمية في السفيرة، مضيفا: "نعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان". 

وقالت المصادر : "اقتصرت أضرار العدوان الإسرائيلي على مركز البحوث العلمية في محيط السفيرة على الماديات ويتم حاليا العمل على إخماد النيران التي اشتعلت في محيط أحد المخابر".

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