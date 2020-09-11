الجيش السوري: إسقاط صواريخ معادية فوق شرق حلب.. فيديو

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن دفاعات الجيش العربي السوري، تصدت، مساء أمس، لصواريخ معادية، استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش، في محيط مدينة "السفيرة" شرقي محافظة حلب‎.





ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن مصادر عسكرية قولها: "طائرات التي يرجح أنها إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق منطقة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي عند المثلث السوري العراقي الأردني".





وأضافت المصادر: "الصواريخ حاولت استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في محيط مدينة السفيرة شرقي حلب".





وتابع: " أحد الصواريخ تمكن من الوصول إلى أحد مخابر مركز البحوث العلمية في السفيرة، مضيفا: "نعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".





وقالت المصادر : "اقتصرت أضرار العدوان الإسرائيلي على مركز البحوث العلمية في محيط السفيرة على الماديات ويتم حاليا العمل على إخماد النيران التي اشتعلت في محيط أحد المخابر".



