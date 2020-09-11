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مرأة

لمواليد 11 سبتمبر.. اعرف شخصيتك في علم الأرقام من تاريخ ميلادك

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

 كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 11 سبتمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد إذا كنت مولودا في يوم 11 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك قدرة على التكيف مع الظروف، وتستطيع أن تراكم خبرات عديدة ومتشابكة.

 لديك روح شجاعة وقوة شخصية، فقط عليك أن تتجنب التسرع في انفعالاتك.


نصيحة: هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
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