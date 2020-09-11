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رياضة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والإسماعيلي على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 -2020 

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت". 

وأعلن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي القائمة ومكونة من  محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعه أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد وعمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي «أفشة»، حمدي فتحي، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، جيرالدو وجونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.

وعلى الجانب الاخر قرر البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ومعاونه ردلفو مايا،  السفر  مع الفريق في حافلته لمؤازرتهم أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري العام.

أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلي “هيرون ريكاردو” مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي “ديديه جوميز”.

ويتصدر النادى الاهلى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة بينما  يحتل الاسماعيلي المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.

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