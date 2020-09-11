أهالى مركز منفلوط بأسيوط يشكون من عدم توافر الخدمات

استغاث المواطن ياسر المنفلوطى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم توافر خدمات بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط والإهمال الشديد فى المرافق الحيوية.





ويقول فى رسالته : لا يوجد به صرف صحى ولا غاز طبيعي، وانتشار القمامة، مطالبا مسئولى الحى بسرعة التدخل وإزالة القمامة من أماكنها وتوفير بديل لعدم تفاقم الأزمة





أقرأ ايضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



