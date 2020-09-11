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بين الناس

أهالى مركز منفلوط بأسيوط يشكون من عدم توافر الخدمات

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن ياسر المنفلوطى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم توافر خدمات بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط والإهمال الشديد فى المرافق الحيوية.

ويقول فى رسالته : لا يوجد به صرف صحى ولا غاز طبيعي، وانتشار القمامة، مطالبا مسئولى الحى بسرعة التدخل وإزالة القمامة من أماكنها وتوفير بديل لعدم تفاقم الأزمة

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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