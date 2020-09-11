ضبط 12 طن مقطعات لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.









أسفرت تلك الحملات عن ضبط (12,476طن مقطعات ومصنعات لحوم ودواجن "مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" وتشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة) طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة).



