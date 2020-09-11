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حوادث

ضبط 33 طن فول فاسد داخل مخزن بالمنيا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (33 طن فولى بلدى، مجروش غير صالحة للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على حشرات حية وتشكل ضررًا بالغًا على الصحة العامة - 80 طن سكر حر- 2,675 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة صاحب مخزن سلع غذائية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص (بمحافظة المنيا).

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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