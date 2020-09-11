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فن

من داخل الجيم.. هند رضا تشعل انستجرام بإطلالة رياضية.. شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
هند رضا
هند رضا
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محمد بدران
شاركت الفنانة هند رضا جمهورها بصورة لها من خلال خاصية "استوري" علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام". 

وظهرت هند رضا بإطلالة رياضية في صالة الجيم وهي تستعرض رشاقتها ترتدي تيشيرت اسود وبنطلون ليجن انيق.

وتحرص هند رضا على التفاعل مع الجمهور من خلال مشاركة الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتتألق دائما بإطلالات جذابة وملفتة، كما أنها من المشاهير التي تتبع الموضة وتختار ما يناسبها، ومن أبرز الألوان التي ترتديها هي الأبيض والأسود.

يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.

تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.

واستضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.




من داخل الجيم.. هند رضا تشعل انستجرام بإطلالة رياضية.. شاهد
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