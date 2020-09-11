AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على مشاهدات كليب اختراع

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق ابراهيم
حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 16 مليونا ونصف مشاهدة عبر يوتيوب، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس. 

يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون. 

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني مشاركته فى فيلم "الفلوس" مع عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصد 200 ألف مشاهدة.. روتانا تطرح كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي

بعد ساعات من طرحه.. كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يتخطى 600 ألف مشاهدة

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد 4.2 مليون مشاهدة

كليب «اختراع» لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد 10.4 مليون مشاهدة

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد 12.7 مليون مشاهدة

يا نهار الشوق على أجمل ناس.. تامر حسني يتفاعل مع جمهوره على طريقته

ترشيحاتنا

وفد رئاسى وصل البيت.. سيدة القطار تغلق الهاتف على الهواء خلال مداخلة مع الباز.. فيديو

بعد موقفها النبيل .. مطربة الأوبرا تهدي سيدة القطار أغنية على الهواء .. فيديو

بسبب الضعف الأوروبي.. فرنسا تستعين بمصر لمجابهة تركيا في شرق المتوسط.. فيديو

وفد رئاسي ومنصب مهم| 6 تحركات من مؤسسات الدولة لتكريم سيدة القطار

كل ده عشان 22 جنيه.. سيدة قطار المنصورة: لما لقيته مجند قلبي وجعني.. فيديو

وزير الإعلام الأردني يكشف أسباب انفجار الزرقاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور