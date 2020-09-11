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رياضة

بعد تكريمه من الأهلي.. ياسر إبراهيم يدعم مؤمن زكريا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:58 ص
تكريم مؤمن زكريا
تكريم مؤمن زكريا
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محمد بدران
وجه ياسر ابراهيم لاعب النادي الأهلي رسالة دعم لصديقه بالفريق مؤمن زكريا بعد تكريمه اليوم من جانب النادي الأهلي. 

ونشر ياسر ابراهيم صورة له مع مؤمن زكريا عبر "انستجرام" من داخل النادي الأهلي أثناء احتفال لاعبو النادي الأهلي بزيارة مؤمن زكريا للقلعة الحمراء اليوم، الخميس.

وأحضر لاعبو الأهلي "تورتة" كبيرة تحمل صورة مؤمن زكريا داخل غرفة ملابس الفريق بالجزيرة، وقاموا بتقليد احتفال اللاعب الشهير.

وتوقف مؤمن زكريا عن لعب كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.

وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي أنهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد أن حصل علي موافقة وزارة الشباب والرياضة. 

بعد تكريمه من الأهلي.. ياسر إبراهيم يدعم مؤمن زكريا
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