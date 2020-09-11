الآثار: 1000 تمثال أوشابتي ومجموعة من التوابيت ضمن العرض الجديد بمتحف الأقصر

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، القطع الأثرية الجديدة التي استقبلها متحف الأقصر من منطقة آثار تونة الجبل والمتحف المصري بالتحرير لتنضم إلى الكنوز المعروضة بالمتحف .





وأشارت الوزارة - فى بيان أصدرته مساء أمس - إلى أن هذه الجولة جاءت خلال الزيارة التي قام بها الوزير لمحافظة الأقصر في ظل استئناف حركة السياحة الثقافية بمصر اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.





وأكد الدكتور خالد العناني، خلال الزيارة، أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة ولا سيما مع استئناف حركة السياحة الثقافية، وذلك استكمالا لتجربة مصر الناجحة فى استئناف حركة السياحة الوافدة إليها مرة أخرى.





وأشار إلى أن المدن الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح قد أثبتت نجاحها في ظل الالتزام بتطبيق هذه الضوابط للحفاظ على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.





من جانبه.. قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القطع التي استقبلها متحف الأقصر هي عبارة عن مجموعة من التوابيت الملونة والتي تم العثور عليها في خبيئة باب القسس، وتابوت من خبيئة كهنة مونتو والتي كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى ١٠٠٠ تمثال أوشابتي من نتاج حفائر منطقة الغريفة بتونة الجبل ،لافتا الى انه تم عرض هذه التماثيل على هيئة النسر المجنح في المتحف .





وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أن العرض الجديد في متحف الأقصر يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف لإثراء العرض المتحفي وتجديد واعادة تطوير سيناريو العرض المتحفي بعدد من المتاحف في مختلف محافظات مصر.





وأشار إلى أن القطع تضم أيضا تابوتا مستطيل الشكل له غطاء بسقف مقبي وقاعدة منفصلة، وتابوتين من الأسرة ال ٢٦، وآخر يرجع إلى العصر اليوناني الروماني له سقف جاملوني.





وأضاف ان القطع تشمل كذلك مجموعة من الأواني الكانوبية والأغطية الخاصة بها ذات شكل أدمي مصنوعة من الحجر الجيري، وأوشابتي للمدعو بتاح مس على شكل مومياء، وقاعدة تمثال يزينها رؤوس مصنوعة من حجر الجرانيت.





وعقب الجولة، توجه وزير السياحة والآثار إلى متحف التحنيط للوقوف على الأنشطة التدريبية التي تقوم الوزارة بتنظيمها حاليا بالمحافظة ضمن برنامج "سفراء السياحة" لتأهيل جميع المتعاملين مع السائح فى المواقع الأثرية والمتاحف وتوعيتهم بأهمية السياحة للاقتصاد القومى.



