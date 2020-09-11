AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الصحة السوداني يؤكد ضرورة توفير جميع الأدوية للمواطنين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، ضرورة توفير جميع الأدوية للمواطنين، مشددا على أن هذا الهدف من أولويات وزارته.

وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الخميس، أن عبد الرحيم دعا أعضاء اللجنة التسييرية لملاك الصيدليات بولاية الخرطوم، خلال لقائه معهم اليوم، إلى العمل معا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وحتى ينعم المواطن بخدمة علاجية متكاملة.

وقدمت اللجنة تقريرا عن الوضع الراهن والمشاكل والتحديات التي تواجه ملاك الصيدليات، واتفق الجانبان على تكوين لجنة من وزارة الصحة الاتحادية تعمل على الوصول إلى حلول لتلك العقبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان: فتح جزئي لمطار الخرطوم من مصر والإمارات

نقيب صيادلة الدقهلية: نحتاج سياسة رشيدة لاستغلال الصناعة الدوائية وتوجيهها بما يعود بالفائدة على الوطن

تعزيز التبادل التجاري بين مصر والسودان .. ووضع خطة لتذليل العقبات.. والتأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة .. والاستفادة من موانئ البلدين

وزيرة الصحة تصل الخرطوم وتؤكد دعم وتضامن مصر الكامل مع السودان

بدء جلسة المباحثات المشتركة بين وزيرة الصحة ونظيرها السوداني

نحن معكم.. وزيرة الصحة تدعو من الخرطوم لإقامة شراكة مؤسسية مع السودان

ترشيحاتنا

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها

تفاصيل انفجار مدينة الزرقاء بالأردن.. فيديو وصور

بعد موقفها النبيل .. مطربة الأوبرا تهدي سيدة القطار أغنية على الهواء .. فيديو

بسبب تشخيص طبي خاطئ .. فتاة تكتشف أنها مصابة بسرطان الجلد قبل زفافها بشهر

عمرو أديب مشيدا بـ سيدة القطار: الجيش أهم من العيش

من هم الأشاعرة ومذهبهم وعلاقتهم بأهل السنة والجماعة.. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور