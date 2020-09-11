وزير الصحة السوداني يؤكد ضرورة توفير جميع الأدوية للمواطنين

أكد وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، ضرورة توفير جميع الأدوية للمواطنين، مشددا على أن هذا الهدف من أولويات وزارته.





وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الخميس، أن عبد الرحيم دعا أعضاء اللجنة التسييرية لملاك الصيدليات بولاية الخرطوم، خلال لقائه معهم اليوم، إلى العمل معا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وحتى ينعم المواطن بخدمة علاجية متكاملة.



