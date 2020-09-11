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بين الناس

شكوى من عدم إضاءة أعمدة الإنارة بشارع خالد بن الوليد في الإسكندرية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
أرسل المواطن رامى الجوهرى، شكوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بشأن عدم إنارة أعمدة  الكهرباء  بشارع 15 المتفرع من خالد بن الوليد سيدي بشر التابع لمحافظة الإسكندرية.

ويقول فى رسالته: الطريق مقطوع تماما وخطر جدا على أهالى المنطقة من اللصوص وقطاع الطرق، وتم الشكوى مرارا وتكرارا للمجلس المحلى والمحافظه ولا يوجد أى اهتمام".

وناشد القارئ المسئولين سرعة العمل على حل الشكوى.
 
وللتواصل مع القارئ: 01060708096

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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