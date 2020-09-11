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بين الناس

إنشاء مدرسة ابتدائية مطلب أهالى قرية كفر المدينة بالشرقية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أحمد محمد عبدالعال محمد العطار من قرية كفر المدينة مركز منشأة أبو عمر الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإنشاء مدرسة ابتدائية.

ويقول فى رسالته: هناك مشكلة كبيرة فالمدرسة الابتدائية تجاه القرية لا تكفي الطلاب بسبب كثرة السكان فتحتاج إلى بناء مدرسة ابتدائية جديدة تحوي هؤلاء الطلاب.

التواصل مع القارئ  01003135540
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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