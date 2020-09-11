AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رامي ربيعة يوجه رسالة دعم لـ مؤمن زكريا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:26 ص
زيارة مؤمن للنادي
زيارة مؤمن للنادي الاهلي
Advertisements
محمد بدران
وجه رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي رسالة دعم لصديقه بالفريق مؤمن زكريا بعد تكريمه اليوم من جانب النادي الأهلي. 

ونشر رامي ربيعة صورة له مع مؤمن زكريا عبر "انستجرام" من داخل النادي الأهلي أثناء احتفال لاعبو النادي الأهلي بزيارة مؤمن زكريا للقلعة الحمراء اليوم، الخميس وعلق "ربنا يجبر بخاطرك كل واحد فيكم جبر الخواطر"

وأحضر لاعبو الأهلي "تورتة" كبيرة تحمل صورة مؤمن زكريا داخل غرفة ملابس الفريق بالجزيرة، وقاموا بتقليد احتفال اللاعب الشهير.

وتوقف مؤمن زكريا عن لعب كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.

وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي أنهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد أن حصل علي موافقة وزارة الشباب والرياضة. 

رامي ربيعة يوجه رسالة دعم لـ مؤمن زكريا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد

بعد تكريمه من الأهلي.. أحمد فتحي يدعم مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: الأهلي لم يتخلَ عني

فرحتنا متتوصفش.. عمرو السولية يعلق على تكريم مؤمن زكريا داخل النادي الأهلي

أحمد الشيخ يدعو لـ مؤمن زكريا بالشفاء

كنت واحشنا.. محمد الشناوي يوجه رسالة لـ مؤمن زكريا

ترشيحاتنا

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

المجند رجّعلي الفلوس.. سيدة قطار المنصورة: هدية الرئيس تكريم خاص لي.. فيديو

للمتعافين من كورونا .. خبراء يكشفون عن مكان بالجسم يظل محتفظا بالفيروس رغم الشفاء

بعد خطوبة أمير شاهين .. تعرف على حبيبته السابقة وسبب وفاتها

أخبار الفن.. حفل زفاف حمو بيكا.. وخطوبة أمير شاهين شقيقة الفنانة إلهام

عدلي القيعي: مؤتمر تقديم رمضان صبحي كان "استفزازيا"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها