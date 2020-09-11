الديوان الأميري: صحة أمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.. وانفجار هائل يضرب مدينة الزرقاء الأردنية.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

مصر: تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 908 مصابين

فيضانات السودان.. نصف مليون تضرروا و111 ألف منزل تأثرت

ترامب: سنخفض قريبا عدد قواتنا في العراق إلى ألفي جندي

لبنان.. المجلس الأعلى للدفاع يجتمع اليوم للبحث في حريق مرفأ بيروت

قبرص: سنستخدم كافة الأدوات بمواجهة الانتهاكات التركية





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020 على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم، مشيرةً إلى فتح باب التقدم بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020 وعلى كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.





وقالت "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 154 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الديوان الأميري الكويتي أعلن أن الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد الصباح، مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، مهيبًا بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير، من مصادرها الرسمية.





وقالت "الجريدة" إن انفجارًا وقع فجر الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء الأردنية، وذلك في منطقة غير مأهولة بالسكان، فيما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.





ونقلت "القبس" عن كشف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قوله"انفجارًا وقع في الساعات الأولى من فجر الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال، تابع للقوات المسلّحة - الجيش العربي، يقع شرق مدينة الزرقاء".





وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".





وذكرت "الوطن" أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن أن أكثر من نصف مليون سوداني يتوزعون على غالبية ولايات البلاد تضرّروا من الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن عدد المنازل التي دمرتها الفيضانات، أو ألحقت بها أضرارًا، بلغ 111.426 منزلًا.





ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق، إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.





وقالت "الجريدة" إن الرئيس اللبناني ميشال عون، دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد مساء الخميس للبحث في حريق مرفأ بيروت، الذي اندلع ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أجريتا محادثات طارئة، يوم الخميس، بشأن خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون، لتقليص أجزاء من معاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في الوقت الذي تدرس فيه بروكسل اتخاذ إجراء قانوني ضد لندن.



