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سيارات

أثارت ذهول العالم.. اكتشاف مكونات خشبية في سيارات تسلا الفارهة.. صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
سيارة
سيارة
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عزة عاطف
كالعديد من الشركات الأخرى لم يكن لدى «تسلا» الكثير من الوقت لصيانة خطوط التوريد التصنيعية الخاصة بها أثناء الوباء. 

فالنقص الحاد الذي واجهته الشركات مدفوعًا بالتغيرات الجذرية في أنماط الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، جعل من الصعب العثور على العديد من العناصر الشائعة جزئيًا بسبب نقص المواد الخام. 
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وقد فوجئ مالكو Tesla Model Y باكتشاف أن بعض السيارات التي تشحنها الشركة تتميز باستبدالات غير عادية لبعض الأجزاء تحت غطاء المحرك.

فالمكثف المبرد بالسائل من الطراز Y (LCC) وظيفته هي في الأساس وظيفة المبادل الحراري، الذي يمرر المبرد عبر كتلة كبيرة حيث ينقل الخصائص الحرارية للمبرد مع أجزاء أخرى من نظام التبريد.

إنها مجرد قطعة صغيرة واحدة من نظام التبريد الثماني الفريد من Tesla الموجود في الطراز Y المسئول عن تكييف مقصورة السيارة والبطارية ووحدة القيادة في وقت واحد، وقد استخدمت فيها الشركة الخشب.

ليست هذه هي الطريقة التي تصنع بها تسلا مركباتها عادة، فهناك العديد من مقاطع فيديو يوتيوب تعرض قطع بلاستيكية واضحة، يتسائل موقع ذا درايفر كيف انتهى الأمر بهذه القطع الخشبية تحت غطاء محرك السيارة التي يصل سعرها إلى 55000 دولار.

يواجه المصنعون في الولايات المتحدة مشاكل في الحصول على الألمنيوم لأن التحول في أنماط شراء المستهلك منذ مارس أدى إلى تراجع الطلب على براميل البيرة.

لكنه أدى إلى ارتفاع الطلب على علب الألمنيوم، مما أدى بالشركات إلى انتقاص المواد الخام في المنتجات المشحونة، حتى عندما يكون لديها باقي المكونات في متناول اليد.

حاولت تسلا إيجاد حل لمشكلة صعبة في ظروف ضيقة بذكاء، لكن وفقًا للشركة التي تسابق المستقبل في صناعة مركباتها، فإن الخشب قد يكون مادة مستخدمة في السيارات فيما بعد.
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