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رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
يواجه فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب ضمن مباريات الجوله الـ 26 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020 .

والتقي الفريقان من قبل في بطولة الدوري المصري في 116 مباراة فاز الأهلي في 60 مباراة و الاسماعيلي في 22 وتعادلا في 33 مباراة.

سجل الاهلي 169 في شباك الإسماعيلي مقابل 94 في شباك الأهلي. 

وحقق فريق الأهلي الفوز في مباراة الفريقين في الدور الاول موسم 2019 - 2020 بهدف نظيف بـ اقدام وليد سليمان. 

يعد محمد بركات وعوض عبدالرحمن هدافي الاسماعيلي في شباك الاهلي برصيد 5 اهداف .
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