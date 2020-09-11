ياسمين عبد العزيز مشيدة بسيدة القطار: هي دي الست المصرية

أشادت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بصفية إبراهيم المعروفة بـ "سيدة القطار" وذلك عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات ا"نستجرام".





ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لسيدة القطار وعلقت قائلة"ست بـ 100 راجل هي دي الست المصرية"





على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.



