AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ياسمين عبد العزيز مشيدة بسيدة القطار: هي دي الست المصرية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:21 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
Advertisements
محمد بدران
أشادت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بصفية إبراهيم المعروفة بـ "سيدة القطار" وذلك عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات ا"نستجرام".

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لسيدة القطار وعلقت قائلة"ست بـ 100 راجل هي دي الست المصرية"

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎
ياسمين عبد العزيز مشيدة بسيدة القطار: هي دي الست المصرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلوب ممثلين بهذه المواصفات لعمل فني جديد

بإطلالة صيفية.. كارولين عزمي تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام

إفيه "يا راجل يا عرة".. سوسن بدر تنشر فيديو مع الراحل حسين الإمام.. شاهد

منى زكي تقلد ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز فى إطلالة قديمة.. ومتابع: زى القمر

ياسمين عبدالعزيز تطل علي متابعيها بفيديو جديد .. والجمهور : بنحبك جدًا

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حفل زفاف حمو بيكا.. وخطوبة أمير شاهين شقيقة الفنانة إلهام

تركي آل الشيخ يتغزل فى الأهلى بسبب مؤمن زكريا

رغم إعلانه عدم الزواج بعد رحيل حبيبته.. أمير شاهين يخطب فى الساحل الشمالي

عدلي القيعي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

عمر ربيع ياسين: الأهلي أنهى صفقة كريم فؤاد مقابل 12 مليون جنيه

بكاء سيدة القطر على الهواء بعد حديث زوجها عنها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها