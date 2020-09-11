موجز السوشيال ميديا| نجوم الرياضة والفن يشيدون بسيدة قطار المنصورة..رسائل من نجوم الأهلي لمؤمن زكريا بعد زيارته للتش.. إلهام شاهين تهنئ شقيقها بـ خطوبته

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:بعد زيارته للأهلي.. إسلام الشاطر يدعم مؤمن زكريا .. حب الناس نعمة رامي ربيعة يوجه رسالة دعم لـ مؤمن زكرياالست هانم المصرية.. مها أحمد تشيد بسيدة القطارسيد معوض لـ سيدة القطار: ست بألف راجلبعد تكريمه من الأهلي.. ياسر إبراهيم يدعم مؤمن زكرياإلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بـ"خطوبته": ربنا يسعدك ويفرح قلبكسعد الصغير لـ سيدة القطار: فكرتني بقلب أمي الطيبحمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه الثالث.. كل سنة وانتي حبيبتي