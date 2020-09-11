بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة





يوصي الخبراء بإجراء فحص أساسي كل 6 أشهر إلى سنة، أو بعد كل 10000 كيلومتر لأن هذا سيساعدك في الحفاظ على سيارتك بحالة صحية جيدة على المدى الطويل.





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وعلى الرغم من ذلك إلا إنك قد تواجه بعض المشكلات التي تنذر بالخطر، ولمساعدتك على الاعتناء بسيارتك بشكل أفضل وتجنب أي ضرر كارثي، قمنا بتجميع قائمة من أهم 3 علامات تحتاج للانتباه إليها.





1• ضوء تحذير المحرك





إذا أنار ضوء فحص المحرك، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في محرك السيارة ، فبغض النظر عن السبب، من الضروري أن تقوم بفحص سيارتك في أقرب وقت ممكن، أو نقلها إلى أقرب مركز خدمة على الفور.





2• التسريبات تحت السيارة





هناك أوقات قد ترى فيها ماء، زيت محرك، سائل تبريد أو أي مادة أخرى تتساقط أسفل سيارتك، وعادة ما يشير ذلك إلى مشكلة خطيرة، فعلى سبيل المثال، قد يكون سبب تسرب زيت المحرك هو تسرب حوض الزيت، أو تآكل حشوات المحرك.









3• أصوات غريبة

إذا سمعت أي أصوات قعقعة، خذ الوقت الكافي لمعرفة مصدرها، في بعض الأحيان قد يكون مجرد شيء غير ضار، لكن في أحيان أخرى قد يكون مشكلة خطيرة.





4• مشاكل الكبح





ليس علينا إخبارك بمدى أهمية الفرامل لأي مركبة وبالتالي ،فإن صيانتها أمر بالغ الأهمية لسلامتك وكذلك سلامة سيارتك، ويجب أن نأخذ في عين لااعتبار أن وسادات الفرامل تبلى بمرور الوقت.،لذلك إذا كانت الفرامل تعمل بشكل مختلف عن المعتاد أو لاحظت اهتزاز الفرامل واهتزاز عجلة القيادة فعليك أخذ سيارتك لإجراء فحص سريع على الأقل.





5• نفاد الطاقة





إذا نفدت طاقة سيارتك أثناء القيادة، فمن المحتمل أن يرجع ذلك إلى انخفاض ضغط المحرك، أو انسداد مرشح الوقود، أو ما شابه، بغض النظر عن السبب، يمكن أن يؤثر فقدان الطاقة بشكل واضح على أداء السيارة وسلامتها، خاصة خلال حركة المرور، فلا تتجاهل هذه المشكلة أبدًا وابحث عن ميكانيكي لإلقاء نظرة على السيارة بأسرع ما يمكن.