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أخبار العالم

شائعات عبور صاروخ عراقي تشعل أجواء الكويت.. والجيش يرد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:04 ص
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
عاشت دولة الكويت بالأمس حالة من التخبط بعدما سيطرت الشائعات على الأجواء في الدولة تارة عن صحة أمير البلاد وتارة أخرى عن عبور صاروخ قادم من العراق الي الأراضي الكويتية الأمر الذي استدعي الديوان الأميري والجيش الكويتي الخروج عن صمتهم والرد علي تلك الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم. 

‏فقد نفت رئاسة الأركان مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن عبور صاروخ قادم من الأراضي العراقية أجواء البلاد. 

 كما أكد الجيش الكويتي جاهزيته لحفظ الأمن في البلاد حيث بين ان مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الإستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في بيان مقتضب لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر حيث نفى الجيش الكويتي صحة ما أسماه "معلومات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة


كما اهاب الجيش الكويتي بالجميع تحري الدقة وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.

ويشار الي ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس، خبرا عن عبور صاروخ لأجواء البلاد قادم من العراق، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية. 

وتزامن بيان الجيش في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات في الساعات الأخيرة عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الأمر الذي نفاه الديوان الأميري بدولة الكويت حيث أكد أنه نه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام حول صحة أمير البلاد الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، مؤكدا أن "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر".

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