لميس سلامة: الأوقاف حققت أرقاما غير مسبوقة في عمارة المساجد خلال 6 سنوات..فيديو





وأضافت لميس سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنه يجب أن يدرك المواطنين حجم الجهد الذي بذل في هذا الملف خلال السنوات الماضية في هذا الملف الهام.





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن هناك 1200 مسجد تم تجديدها وبنائها وإعادة صيانتها كما أنه تم العمل على صيانة 3600 مسجد في كل محافظات مصر.





وأشارت سلامة إلى أننا نفخر جميعا مصريين بما انجزته وزارة الأوقاف.

قالت الإعلامية لميس سلامة إن الدكتور محمد محتار جمعة وزير الأوقاف أكد أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال فترة 6 سنوات من بناء مساجد وإحلال وتجديد وصيانة هي أرقام غير مسبوقة في تاريخ مصر.