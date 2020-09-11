مصور واقعة سيدة القطار: الكمسري تطاول على الجميع بالقطار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إن سي، إنه تحدث مع الكمسري، وقائد القطار ولكنهم رفضوا الاستماع.





ولفت إلى أن أول كلمة جعلته يغضب ويقوم بتصوير الواقعة هو عندما طلب الكمسري وقائد القطار من المجند بخلع الكمامة، و أكد أن الكمسري أكد فى المشاجرة أنه يتناول المواد المخدرة.





وأشار إلى أنه قام بتوثيق ما حدث حتى يحصل المجند على حقه، وبعد ان تطاول الكمسري على جميع من كان بالقطار.