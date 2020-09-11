بطول مصر كلها .. مسؤول بالمجتمعات العمرانية: ممشى أهل مصر يضم جميع المحافظات وليست القاهرة فقط

أكد المهندس جمال طلعت ، مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، على خلفية متابعة الموقف التنفيذي من مشروع "ممشى أهل مصر" ، أنه يضم كافة المحافظات وليست القاهرة فقط ، كممشى سياحي ترفيهي ورياضي.





وأضاف المهندس جمال طلعت ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "ها الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الرئيس السيسي يوجه بشكل دائم ، بتطوير القاهرة ، إلى جانب مشروعات العاصمة الادارية الإدارية ، حرصا من الرئيس السيسي على عودة القاهرة الفاطمية ، في شكلها التاريخي ، بالتوازي مع نقل كافة الوزرات للعاصمة الإدارية.





ولفت مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ أكثر من مشروع إلى جانب "ممشى أهل مصر" ، مشروع "سور مجرى العيون" و "عين السيرة" و تطوير ماسبيرو ، موضحا أن المشروع "بطول مصر كلها" ، على حد وصفه.





وأوضح "طلعت" ، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع والتي تصل بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة في طور الانتهاء ، والمرحلة الثانية من كوبري إمبابة وحتى كوبري الساحل ، بإجمالي 5 كيلو متر للمرحلتين .





وأكد "طلعت" ، أنه من المفترض إنهاء تلك المشاريع خلال عام 2021 ، لافتا إلى أن الممشي يضم كافة العناصر ، من بزارات ومحلات ومسارح وأماكن انتظار للسيارات ، ومساحة مخصصة لركوب العجل ، مشيرا إلى أن المشروع لكل أهل مصر ومجاني دون رسوم .











