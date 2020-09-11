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أخبار العالم

تسرب بترولي يشل حركة السير على طريق أوتوستراد شكا باتجاه بيروت

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
جانب من إطفاء حريق
جانب من إطفاء حريق مرفأ بيروت
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محمود نوفل
أعلن التحكم المروري في لبنان عن ‏قطع السير على أوتوستراد شكا باتجاه بيروت مقابل محطة فنيانوس وتحويله باتجاه الطريق البحرية.

وأرجع التحكم المروري اللبناني ذلك الإجراء في بيان له إلى تسرب مادة المازوت وحركة المرور كثيفة في مكان التسرب. 

‏وكان التحكم المروري اللبناني قد ناشد في وقت سابق من السائقين  ضرورة  توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد شكا باتجاه بيروت مقابل محطة فنيانوس بسبب تسرّب مادة المازوت والعمل جار للمعالجة

في سياق اخر  أعلن الدفاع المدني اللبناني عن اخماد حريق مرفأ بيروت بالكامل، مع استمرار عمليات تبريد الأرض والمناطق التي كانت مشتعلة​ وذلك تفاديًا لأي لهب أو جمر يعيد اشعال النيران.

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