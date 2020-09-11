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توك شو

لمدة 10 سنوات.. اعرف مزايا برنامج الفضاء المصرى .. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:09 ص
الدكتور محمد القوصى
الدكتور محمد القوصى ، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد القوصى ، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، إن برنامج الفضاء المصرى متواجد منذ عام 2000 . 

وأضاف " القوصى " ، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن برنامج  الفضاء المصرى لم يكن له هيكل أو صفة رسمية منذ إنشائه لافتأ إلى أن البرنامج تم تفعيله رسميأ أغسطس من العام الماضى 2019 .  

وأشار إلى أن  برنامج الفضاء المصرى  يهدف لوضع برنامج فضاء لمصر يمثل خارطة طريق لمدة 10 سنوات . 

وتابع   الدكتور محمد القوصى ،  أن كيان الفضاء المصرى ولد قويأ للإشراف على كافة مجالات الفضاء فى مصر ..
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