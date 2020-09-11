لمدة 10 سنوات.. اعرف مزايا برنامج الفضاء المصرى .. فيديو

قال الدكتور محمد القوصى ، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، إن برنامج الفضاء المصرى متواجد منذ عام 2000 .





وأضاف " القوصى " ، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن برنامج الفضاء المصرى لم يكن له هيكل أو صفة رسمية منذ إنشائه لافتأ إلى أن البرنامج تم تفعيله رسميأ أغسطس من العام الماضى 2019 .





وأشار إلى أن برنامج الفضاء المصرى يهدف لوضع برنامج فضاء لمصر يمثل خارطة طريق لمدة 10 سنوات .



