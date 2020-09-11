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القوصي:هدف برنامج الفضاء المصري بناء الأبراج الصناعية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:12 ص
أقمار صناعية
أقمار صناعية
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شيرين عادل

أوضح  الدكتور محمد القوصى ، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، أن برنامج الفضاء المصرى أنشئ بهدف بناء الأبراج الصناعية ، وإطلاق الأقمار الصناعية ، وتداول الصور الفضائية .

وأشار  القوصى " ، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إلى نجاح الوكالة فى إطلاق قمرين صناعيين وتم تصميمهم وتنفيذهم بواسطة الخبراء الفنيين المصريين .  

 ولفت إلى أن برنامج الفضاء المصرى يهدف أيضأ لنشر ثقافة الفضاء فى المجتمع المصرى ، وتقوية العلاقات الدولية لمصر مع دول العالم . 

 وتابع  الدكتور محمد القوصى ، أن  برنامج الفضاء المصرى  يهدف لوضع برنامج فضاء لمصر يمثل خارطة طريق لمدة 10 سنوات ..  

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