القوصي:هدف برنامج الفضاء المصري بناء الأبراج الصناعية





أوضح الدكتور محمد القوصى ، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، أن برنامج الفضاء المصرى أنشئ بهدف بناء الأبراج الصناعية ، وإطلاق الأقمار الصناعية ، وتداول الصور الفضائية .





وأشار القوصى " ، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إلى نجاح الوكالة فى إطلاق قمرين صناعيين وتم تصميمهم وتنفيذهم بواسطة الخبراء الفنيين المصريين .





ولفت إلى أن برنامج الفضاء المصرى يهدف أيضأ لنشر ثقافة الفضاء فى المجتمع المصرى ، وتقوية العلاقات الدولية لمصر مع دول العالم .





وتابع الدكتور محمد القوصى ، أن برنامج الفضاء المصرى يهدف لوضع برنامج فضاء لمصر يمثل خارطة طريق لمدة 10 سنوات ..



