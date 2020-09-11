أستاذ مناعة تقدم روشتة لحماية الطفل مع بدء العام الدراسي

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة القاهرة ، إن فيروس كورونا غير مضمون عواقبه ونهايته ، وبالتالي وجهت الدولة المصرية بضرورة عودة العام الدراسي الجديد ، مع الأخذ في الاعتبار الاجراءات الاحترازية ، وضوابط التباعد الاجتماعي .





وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن مصر في إطار محاربتها لفيروس كورونا ، تعتمد على عناصر أساسية ، أولهم الحكومة ، والتي أثبتت جدراتها في إحتوائها للأزمة ، منذ بدايتها ، وفي تجربة فريدة من نوعها ، والعنصر الثاني يقع على عاتق مسؤولي الإدارة بالمدارس .





وأشارت أستاذ المناعة ، إلى بعض النصائح الهامة الواجب إتباعها بالمدارس ، أهمها التهوية الجيدة ، وضوابط التباعد بين التلاميذ ، وضرورة ألا يزيد العدد عن 15 فصل ، وتقليل سعات اليوم الدراسي ، كما جاء في قرارات وزير التربية والتعليم ، من قبل.





ولفتت "عبد الوهاب" ، إلى أن هناك بعض الاطعمة التي تقوي من مناعة الطفل ، أولهم أن يكون الطعام طازج ، ويفضل تناول الخضروات والفاكهة ، وإستبدال الميونيز بالزبادي الصحي .





وأكدت "عبد الوهاب" ، أن في حالة شعور الوالد أو الوالدة بأية أعراض علي أبنهم ، فإنهم يحملون أمانه عدم نزوله من المنزل ، خوفا على باقي التلاميذ ، لافتة إلى أن عادة السهر والاكل الغير صحي تضعف مناعة الطفل .



