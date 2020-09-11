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أخبار العالم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي جديد على مدينة حلب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:14 ص
الدفاعات الجوية السورية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي جديد على حلب
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سمر صالح
قال التليفزيون السوري اليوم الجمعة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي جديد على مدينة حلب.

وذكر التلفزيون لاحقا أن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل لأهدافها في أحدث هجوم تقول سوريا إن إسرائيل شنته.

كان مسؤولو دفاع إسرائيليون قد قالوا في الأشهر الأخيرة إن إسرائيل ستصعد حملتها على إيران في سوريا حيث وسعت طهران وجودها بمساعدة جماعات تقاتل بالوكالة.

وقال مصدر استخباراتي بالمنطقة إن إسرائيل تكثف غاراتها في وقت يتركز فيه اهتمام العالم والمنطقة، بما فيها سوريا، على جائحة كورونا.

واعترفت إسرائيل بتنفيذ غارات عديدة داخل سوريا منذ بدء الحرب بها في 2011.

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