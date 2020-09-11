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أخبار العالم

بعد 6 شهور إغلاق.. موريتانيا تفتح مطارها الدولي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:44 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

قررت موريتانيا فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية ابتداء من الليلة، وذلك بعد مايقرب من ستة أشهر من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من  فيروس كورونا المستجد.

وألزمت الشركة المسيرة للمطار كافة الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من  فيروس كورونا المستجد.


وكانت الموريتانية للطيران أعلنت منذ أيام استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.

وأغلقت موريتانيا أجواءها منتصف مارس الماضي، وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.

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