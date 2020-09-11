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منوعات

شاهد.. براد بيت يتجاهل خلافه القضائي مع أنجلينا جولي بجلسة تصوير

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
براد بيت خلال جلسة
براد بيت خلال جلسة التصوير الجديدة
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أماني إبراهيم
تجاهل نجم هوليوود براد بيت الخلافات العائلية مع طليقته أنجلينا جولي، والتي وصلت إلى التدخل القضائي، من خلال جلسة تصوير جديدة لإحدى دور الأزياء العالمية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن زواجهما الذي انتهى في عام 2016 ما زالت تبعاته مستمرة، ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة منذ ذلك الوقت، وكان آخرها ما أفادت به صحيفة "UsWeekly" يوم الخميس، أن العلاقات بين الزوجين السابقين اللذين يتشاركان ستة أطفال قد تدهورت لدرجة أنهما لم يعودوا يشاركون في العلاج الأسري قبل محاكمة الحضانة المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وبحسب القضية الأبناء الخمس ما زالوا تحت الوصاية وهذا هو محل الخلاف، أما الابن الاكبر مادوكس (19 عاما) فهو الوحيد الذي بإمكانه اختيار جدوله الزمني لمشاهدة والديه أو البقاء معهم، حيث يريد براد الوصاية الجسدية والقانونية المشتركة للأطفال بنسبة مشتركة 50% ولكن هذا الأمر كان غير مقبولا لأنجلينا جولي.

في الوقت نفسه اجرى براد بيت جلسة تصوير جديدة، وكأنه يعلن أن كل الضغوطات لن تؤثر عليه، ضمن حملة دار الأزياء الرجالية الإيطالية (بريوني) لملابس خريف وشتاء 2020، وفي الصور الواضحة والكلاسيكية التي تم نشرها رسميا، أمس الخميس.

وأثبت نجم هوليوود، البالغ من العمر 56 عامًا ، أنه لا يزال يمتلك الكاريزما حيث ظهر في بدلة رسمية بالإضافة إلى ملابس رسمية متنوعة أخرى. 

ويظهر بإحدى الصور مرتديا سترة ومعطف من الصوف، وفي صورة أخرى يستعرض ساعة يد باهظة الثمن وخاتمًا في صورة واحدة، حيث ارتدى بدلة وربطة عنق داكنة.
شاهد.. براد بيت يتجاهل خلافه القضائي مع أنجلينا جولي بجلسة تصوير
شاهد.. براد بيت يتجاهل خلافه القضائي مع أنجلينا جولي بجلسة تصوير
شاهد.. براد بيت يتجاهل خلافه القضائي مع أنجلينا جولي بجلسة تصوير
شاهد.. براد بيت يتجاهل خلافه القضائي مع أنجلينا جولي بجلسة تصوير
شاهد.. براد بيت يتجاهل خلافه القضائي مع أنجلينا جولي بجلسة تصوير
شاهد.. براد بيت يتجاهل خلافه القضائي مع أنجلينا جولي بجلسة تصوير
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