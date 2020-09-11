انطلاق حفل مسابقة مواهب أون لاين .. الخميس القادم

ينطلق حفل افتتاح مسابقه مواهب اون لاين يوم الخميس القادم في مركز اعداد القاده بمدينه مصر.





ويشارك في المسابقه جميع الفئات العمريه من جمهوريه مصر العربيه والدول العربيه الشقيق ( غناء، تمثيل، عزف، شعر ، رسم ، فن تشكيلي ، ورياضة)





تتكون لجان التحكيم من نجوم الفن والاعلام منهم الفنانه عايده رياض ، المخرج مجدي ابو عميره ، المخرج مصطفي الدمرداش ، المطربه ليلي غفران ، الفنانه والاعلاميه اسرار الجمال.





و سامح يسري ، سمسم شهاب والاعلاميه نرمين المصري ، طارق الدسوقي ، والمخرج عادل جمعه ودكتور المخرج طارق عيسي الفنان احمد جوهر، وغيرهم.





سوف يتم عمل حفلات واختيار الاصوات في كل محافظه وايضا مشاركه المتسابقين في فوازير رمضان وعمل اوبريت للاصوات الفائزه مع نجوم لجنه التحكيم وفليم رؤائي يشارك في الفائزين.