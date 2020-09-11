الجونة في ضيافة طلائع الجيش بـ الدوري اليوم





ويدخل الجونة بقيادة مدربه بيدرو بارني مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية.





ويسعى فريق الجونة لتحقيق الفوز على طلائع الجيش للدخول في منطقة وسط الجدول.





في المقابل يطمح طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجونة، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ويحتل الجونة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 15.





يحل فريق الجونة ضيفا على نظيره طلائع الجيش، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز.