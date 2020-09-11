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رياضة

الجونة في ضيافة طلائع الجيش بـ الدوري اليوم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
فريق الجونة
فريق الجونة
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محمد السعيد
يحل فريق الجونة ضيفا على نظيره طلائع الجيش، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الجونة بقيادة مدربه بيدرو بارني مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية.

ويسعى فريق الجونة لتحقيق الفوز على طلائع الجيش للدخول في منطقة وسط الجدول.

في المقابل يطمح طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجونة، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل الجونة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 15.

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