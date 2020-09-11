محمد جاد : افتتاح عدد كبير من المساجد أبلغ رد على المشككين وأهل الشر.. فيديو





وأضاف جاد خلال تقديمه برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد إن الله سبحانه وتعالى حث على عمارة وبناء المساجد مشيرا إلى أن أكثر من سورة تؤكد ذلك،حيث يقول تعالى:" إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين".





وتابع مقدم برنامج صباح البلد أن من أجمل مظاهر الإسلام بناء المساجد وإعادة إعمارها مؤكدا أنه من بين الـ 130 مسجد الذي سيتم افتتاحهم اليوم هناك 34 مسجدا فقط من تنفيذ من وزارة الأوقاف والباقي من الجهود الذاتية.





وأشار جاد إلى أنه سيتم افتتاح 53 مسجدا في محافظة الشرقية و14 مسجد في المنيا و12 مسجد في المنوفية و 3 مساجد في القليوبية ومسجدين في الإسكندرية و 9 مساجد في الجيزة و الدقهلية و 7 مساجد في بني سويف .





وقال مقدم برنامج صباح البلد أن ما تم يعد أقوى رد على المشككين وأهل الشر الذين يريدون قلب الحقائق مؤكدا ان مصر بلد التسامح في الأديان.

قال الإعلامي محمد جاد إن افتتاح عدد من المساجد اليوم جاء في توقيت هام لأنها جاءت في الجمعة الثالثة بعد فتح المساجد وإقامة الصلاة بها.