130 مسجدا في يوم واحد.. وزير الأوقاف: نشهد إنجازا غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسي.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، إن ما نفذته الدولة من إنجازات خلال الست سنوات الماضية فى فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى لم ينجز خلال عشرات السنوات الماضية.





وأوضح " جمعة " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن مصر تفتتح اليوم الجمعة 130 مسجدأ خلال يوم واحد.





وأشار إلى أن 130 مسجدأ يوجد منها 53 مسجدأ فى محافظة الشرقية بإجمالى عدد مساجد بنيت خلال هذه الفترة تجاوزت 1200 مسجدأ معظمهم فى المدن الجديدة.





وتابع وزير الأوقاف، أن المساجد أيضأ خضعت لعمليات التطوير، والإحلال والتجديد بإجمالى 3602 مسجد.