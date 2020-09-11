بعد وفاته.. حجر من مجهول أنهى مسيرة آلان مينتر الأسطورية

توفي أسطورة الملاكمة البريطانية، وبطل العالم السابق في الوزن المتوسط، آلان مينتر عن عمر يناهز 69 عاما، بعد معركة طويلة مع مرض السرطان

وكان قد ولد مينتر في عام 1951، وبدأ الملاكمة في سن مبكر، وفي عامه الـ 21 حصل على ميدالية برونزية وبعد فترة قصيرة أعلن احترافه، حتى انه كان مشاركا في أولمبياد عام 1972 التي أقيمت في ميونيخ.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حصل مينتر على لقب بطل العالم السابق في الوزن المتوسط ​​بعد فوزه في ( WBA و WBC و Ring)، خلال السنوات الأولى التي شهدت نجاحه الساحق، قبل أن يتم يفصله مارفن هاجلر في مارس 1980.





حصل مينتر على لقب الوزن المتوسط ​​البريطاني في عام 1975، قبل أن يفوز بالحزام الأوروبي بعد ذلك بعامين حين فاز بألقاب عالمية مثل الملك متفوقا على الملاكم الإيطالي الأسطورة حينها أنتوفيرمو، حتى انه فاز في 13 من أصل 15 جولة ضده مما أثار الشكوك حوله بالتواطؤ مع لجنة التحكيم.





وأدى ذلك إلى إعادة المباراة فورًا في ويمبلي بعد ثلاثة أشهر، ولكن هذه المرة لم يكن هناك أي جدال حيث سيطر مينتر على منافسه الإيطالي للمرة الثانية، واستمرت شهرة مينتر بعدها ثلاثة أشهر قبل أن يوقفه هاجلر في ثلاث جولات بسبب تعرضه لحادث هجوم أدى إلى قطع في وجهه، مما ادى إلى مظاهرات في ويمبلي من قبل محبيه للمطالبة بحقه.





ومن المرجح أن هذا القطع في وجهه كان عن عمد بعد مباراته مع أنتوفرمو في عام 1979، وعندما كان يتجول في سيارته، قام شخص ما برفع حجارة وألقاها عليه محطما الزجاج الأمامي لسيارته وشوه وجهه.