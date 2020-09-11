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برلمان

لشرح الحضارة والترويج للسياحة.. تنسيقية الشباب تزور المتحف المصري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
المتحف المصري
المتحف المصري
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أحمد أيمن
يزور عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المتحف المصري بميدان التحرير، اليوم الجمعة من الساعة الثانية للساعة الرابعة عصرا، بصحبة مرشد سياحي لشرح الحضارة المصرية القديمة، وللترويج للسياحة في مصر.

يأتي ذلك بالتزامن مع الصالون الثقافي الأول، الذي نظمته لجنة الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر التنسيقية، مساء أمس الخميس، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262).

أدارت الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية، وتحدث فيها، رامي عبدالباقي، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحي فرج الله، عضو التنسيقية، كما شارك من خارج التنسيقية الدكتور سامي حرك الباحث في علم المصريات.

وقال الدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب خلال كلمة له فى الصالون، إن التنسيقية منذ تأسيسها تهتم بجميع المحافل التى ترسخ الهوية الوطنية لدى النشأ واحياء التراث الثقافى والتاريخى، مضيفا أن الفترة القادمة يكون زيارات للمتاحف وتعريف الاطفال بالمدارس بالسنة المصرية.

والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هي ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة في السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، غدا الجمعة 11 سبتمر الجاري.
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