مضطرب عقليا يقتل والدته في شبرا الخيمة| شهود عيان: يتعاطى المخدرات ويضربها دائما

شهدت منطقة نوبار بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جريمة بشعة؛ حيث قام عاطل مضطرب عقليا على قتل والدته داخل منزلهما.





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية والتصريح بالدفن عقب مناظرة الجثة وطلب تحريات المباحث.









تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بناحية أرض نوبار دائرة القسم.





وانتقل العقيد خالد المحمدي مدير المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة "م. م. ع." 57 عاما ربة منزل وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها كما تبين تواجد نجلها المدعو "م. ج. ح." 34 عاما بدون عمل مضطرب عقليا ومقيم ذات العنوان.





تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة وجاري توقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة.





وأوضحت تحقيقات المقدم أحمد عصر رئيس المباحث من خلال سؤال شهود العيان شقيق المتوفاة والذي اتهم ابن شقيقته المذكور بالتسبب في وفاتها لأنه دائم التعدي عليها بالضرب نتيجة اختلال قواه العقلية في الفترة الأخيرة لكثرة تعاطيه المواد المخدرة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقق.